T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-08-19 00:01:00 -
T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/2142 Esas
Davacı NİKTAR DUDUİVAN ve JANIN HAÇIROĞLU tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen şahısların gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN;
KİRKOR KAZOĞLU TC: 12868007428
CÜZİ KAZOĞLU TC: 12871007354
MARİ KAZOĞLU TC: 12850008082
AGAVNİ KAZOĞLU TC: 12853007938
VİRCİN KAZOĞLU TC: 12847008156
ANDUN KAZOĞLU TC: 12865007582
ALBERD KAZOĞLU TC: 12859007710
#ilangovtr
Basın No: ILN01861998