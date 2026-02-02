T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/121

DAVALI : MABEYN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Güventepe Mahallesi Karaballı Caddesi No:74/B Yenimahalle/ANKARA

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme duruşma tutanağı tebliğe çıkartılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 222. md. gereğince defter ve kayıtlarınızı sunmak ve incelemeye esas bulunduğu yeri mahkememize bildirmek üzere iki haftalık kesin süre verilmiş olup, bu süre içinde sunulmaz veya incelemeye esas bulunduğu yer bildirilmez ise defter sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve dosya kapsamı ile hüküm kurulacağının 7251 sayılı yasa ile değişik HMK'nın 222/3 md. uyarınca kesin sürede taraflardan birinin ticari defter ve kayıtlarını ibraz etmeyerek bu kayıt ve defterlerin bulunduğu iletişim adres ve bilgilerini mahkemeye bildirmemesi durumunda diğer tarafın ticari defter ve kayıtları içeriğini kabul edilmiş sayılacağınız,

Ayrıca;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. md. uyarınca ilan tarihinde itibaren yedi günün sonundan başlamak üzere duruşmalı olarak mahkememiz duruşma salonunda 30/03/2026 günü saat 11:00'deyapılmasına, HMK 139. madde uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK 147/2 maddesi uyarınca ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02391729