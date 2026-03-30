T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2024/762-Ceza Dava Dosyası

25.03.2026

Konu : Birkan Faruk Erkmen

İLAN

Mahkememizin 12/02/2026 tarih 2024/762 Esas ve 2026/121 karar sayılı ilamı ile 12907154526 TC. kimlik numaralı, Şükrü ve Nurten oğlu, 11/03/1970 Çankaya doğumlu, Ankara, Güdül ilçesi, Sorgun mah/köy nüfusunda kayıtlı Sanık BİRKAN FARUK ERKMEN hakkında defter kayıt ve belgeleri gizleme, Sahte Belge Düzenleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca 9 ay hapis cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02433712