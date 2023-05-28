T.C ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIN'DAN

ESAS NO: 2022/169

KARAR NO : 2023/86

Kurum ve Kuruluşların Zararına Dolandırıcılık suçundan dolayı Mahkememizin 15.03.2023 gün ve 2022/169 esas, 2023/86 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK 158/1-e-son, TCK. 35/1-2, TCK 62,52/2, 52/4,53/1-2-3, 63,maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis, 40,00.TL Adli Para Cezasıyla Cezalandırılmasına karar verilen Abdullah ve Vehbiye oğlu 15/10/1973 Güdül doğumlu, Ankara, Güdül , Karacaören mah/köyü nüfusuna kayıtlı TUNCAY BAŞ tüm aramalar rağmen bulunamamış ve Gerekçeli karar ve Katılan Sosyal Güvenlik Kurumunun istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibinine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere İLAN OLUNUR.

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ILN01836162