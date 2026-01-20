T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-İ L A N-

ESAS NO : 2024/267 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyası ile davacı Mustafa HABİBOĞLU tarafından davalılar Hazineyi Temsilen Andırın Mal Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, Andırın Belediye Başkanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine davaya konu Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Kaleboynu Mahallesi 294 ada 65 parselin güneyinde kalan ve güneyi kısmen Süleyman Oğlu Hüseyin Üzüm tasarrufunda olan tescil harici alan ve kısmen OS.425- OS.426 orman sınır hattı, kuzeyi OS.423-OS.424 orman sınır hattı, doğusu kısmen Süleyman Oğlu Hüseyin Üzüm tasarrufunda olan tescil harici alan ve kısmen Musa Oğlu Hüseyin Üzüm tasarrufunda olan tescil harici alan, batısı OS.424-OS.425 orman sınır hattı ile çevrili Ek- 1 Numaralı Krokide gösterilen takribi 5.270 m2 büyüklüğünde olan tarla vasıflı taşınmaz hakkında Tapusuz Taşınmaz Tescili istemi ile açılan dava dosyası halen derdest bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 713'. maddesi gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 23/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02383113