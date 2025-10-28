T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/284 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Kaleboynu Mahallesi 209 ada parsel 1 sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/284/ esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2025
