T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÜZELYURT Mahalle/Köy, Antalya Asfaltı Mevkii, 548 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz 1.117,94 m² yüzölçümlü olup tapuda kargir ev ve tarla vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 26.834.036,60 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:14
30/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02502769