T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/110 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, AKDENİZ Mahalle/Köy, BOZYER Mevkii, 635 Ada, 1 Parsel, 22 Nolu Bağımsız Bölüm, Çevrede yapılaşma yoğundur. Parsel kamu kurumlarına, belediye binasına ve adliye binasına 800 metre, Otobüs terminaline 1 km, Devlet Hastanesine 350 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ayrancı Elit Residence adında 2 bloklu bir site bulunmaktadır. Bloklar A ve B olarak isimlendirilmiştir. Kıymet takdirine konu 22 nolu mesken B Bloğun 5.katında, kuzey doğu kısmında yer almakta olup kuzey, doğu ve kısmen de güney cephelidir. Onaylı mimari projesine göre antre hol, açık mutfaklı salon, 3 oda, 1 banyo, 1 WC ile 2 balkon mahallerinden oluşan daire brüt 145 m2/, net 125 m2 yüz ölçümündedir.
Adresi : Akdeniz Mahallesi 1323 Sokak Ayrancı Elit Residence B Blok Bina No:10/1 Kat No:5 Daire No:22 Anamur/Mersin
Yüzölçümü : 5.668,88 m2
Arsa Payı : 230/14200
İmar Durumu : Dosyasındadır.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında/dosyasındadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:38
19/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02373887