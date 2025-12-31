T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/110 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/110 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, AKDENİZ Mahalle/Köy, BOZYER Mevkii, 635 Ada, 1 Parsel, 22 Nolu Bağımsız Bölüm, Çevrede yapılaşma yoğundur. Parsel kamu kurumlarına, belediye binasına ve adliye binasına 800 metre, Otobüs terminaline 1 km, Devlet Hastanesine 350 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ayrancı Elit Residence adında 2 bloklu bir site bulunmaktadır. Bloklar A ve B olarak isimlendirilmiştir. Kıymet takdirine konu 22 nolu mesken B Bloğun 5.katında, kuzey doğu kısmında yer almakta olup kuzey, doğu ve kısmen de güney cephelidir. Onaylı mimari projesine göre antre hol, açık mutfaklı salon, 3 oda, 1 banyo, 1 WC ile 2 balkon mahallerinden oluşan daire brüt 145 m2/, net 125 m2 yüz ölçümündedir.

Adresi : Akdeniz Mahallesi 1323 Sokak Ayrancı Elit Residence B Blok Bina No:10/1 Kat No:5 Daire No:22 Anamur/Mersin

Yüzölçümü : 5.668,88 m2

Arsa Payı : 230/14200

İmar Durumu : Dosyasındadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında/dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:38

19/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

