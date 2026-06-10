T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/161 Esas

DAHİLİ DAVALI : Murat Kül - Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı N.197 Anamur/MERSİN

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Dahili davalı MURAT KÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dahili Davalı Murat Kül; aleyhinize açılan Mersin ili, Anamur ilçesi, Bozdoğan Mah. 211 ada 14 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili dava açılmış olup mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve sonradan tespit edilen yurt içi adresinize gönderilen tebligatların bila iade edildiği gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16.06.2026 saat: 09:50 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02484000