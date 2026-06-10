T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/300 Esas

DAVALILAR : İbrahim Şimşek - Alpaslan Türkeş Bul. Meryem Hanım Ap. 282 B No:3 Daire :2 Alanya/ANTALYA

Halil Kalem -Arslanbucak Mah. Kuzdere Cad. No: 56 Kemer/ANTALYA

Davacılar , Ali Ulutaş, Cemil Ulutaş, Esme Uysal, Hasan Ulutaş, Senem Ulutaş, Türkan İzmirli İle Davalılar , Abdullah Ulutaş, Abuzer Sona, Ahmet Kalem, Ahmet Ulutaş, Ali Şimşek, Ali Ulutaş, Ali Ulutaş, Ali Bülent Sona, Arzu Şimşek, Arzu Ulutaş Uysal, Ayşe Akçura, Ayşe Dile, Ayşe Kaya, Cemal Ulutaş, Çetin Ulutaş, Döndü Ulutaş, Döne Veysaldağ, Emir Oktar, Erdoğan Mülayim, Erkan Oktar, Esme Ulutaş, Eşe Ulutaş, Fatma Ulutaş, Feti Şimşek, Fidan Sona, Funda Emir, Gökhan Şimşek, Güldali Oktar, Güllü Bahar, Güllü Ulutaş, Gülseren Oktar, Halil Kalem, Halil Kalem, Halil Ulutaş, Hasan Oktar, Hasan Ali Ulutaş, Hıdır Şimşek, Hüseyin Ulutaş, İbrahim Şimşek, İbrahim Ulutaş, İbrahim Ulutaş, İrfan Ulutaş, İsmail Şimşek, İsmail Ulutaş, İsmail Yılmaz, Kutluay Kalem, Mehmet Yusuf Sona, Mehriban Aslan, Meltem Oktar Yıldız, Meryem Bahar, Meryem Sulu, Meryem Şimşek, Metin Oktar, Murat Şimşek, Müjdat Oktar, Mürsel Ulutaş, Özkan Ulutaş, Senem Hayta, Serdal Mülayim, Sezay Ulutaş, Sibel Mülayim, Songül Ay, Sultan Bulut, Şenol Ulutaş, Tarık Ulutaş, Veli Ulutaş, Yüksel Şimşek, Zahide Göknar, Zahide Tellal, Zeliha Mülayim, Türkiye Elektrik İletim Aş. arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle; aleyhinize açılan Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Çubukkoyağı köyü 598 ada 24 parsel , Bozyazı ilesi Sıcakyurt mahallesi 589 ada 27 parsel, Çubukkoyağı mahallesi 598 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili Muhtesat aidiyetinin tespiti davası açılmış olup mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve sonradan tespit edilen yurt içi ve yurt dışına adreslerinize gönderilen tebligatların bila iade edildiği gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığın dan dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2026 saat: 09:55 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2026

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Basın No: ILN02484023