T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



2021/2384 Esas

Davacı MUSTAFA KEMAL ATTİLA tarafından Reyhan GÜN'ün gaipliğine karar verilmesi için açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı; Amasya İli, Merkez İlçesi, Üçler Mahallesi/Köyü, Cilt no: 21, Hane No:535 nüfusa kayıtlı, Ahmet Hulusi ve Fatma kızı, Amasya 09/10/1913 d.lu, TC. Kimlik No: 26929079330,Reyhan GÜN'ün adresi tespit edilememiş ve tüm aramalara rağmen kendisinin bulunamadığı ve haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden;

T.M.K.33/2.mad. gereğince, ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Ahmet Hulusi ve Fatma kızı, Amasya 09/10/1913 d.lu, 26929079330 T.C. Kimlik nolu, Reyhan GÜN'ün ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi taktirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25/01/2024

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Basın No: ILN01995455