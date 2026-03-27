T.C. AMASYA İCRA DAİRESİ'NDEN

Örnek No : 49

İLAMSIZ TAKİPLERDE

İİK. 153. MAD. GEREĞİNCE İPOTEK KAYDININ TERKİNİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2025/407 ESAS

İPOTEK ALACAKLISI : MEHMET ALP

İcra İflas Kanunu Madde 153 "İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı"

İşbu ilan tarihinden itibaren kanunen 15 günlük sürede ve bu süreye 15 gün ilave ile toplam 30 gün içinde dairemize müracaatla parayı alarak ipoteği çözmeniz, belirtilen sürede müracaat etmez veya gelip de kanunen makbul bir sebep bildirmeden parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ederseniz, borçlunun icra dairesine borcun tamamını yatırması ile icra mahkemesi kararıyla ipoteğin terkin edileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 25/03/2026

