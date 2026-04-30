T.C AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/84 Esas

DAVALI MUSTAFA YAĞCI-27586053220

Davacı Zübeyde Yağcı-27583053384 tarafından aleyhinize açılan Boşanma(Zina Nedeniyle)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin, mahkememize verdiği 12/03/2026 tarihli dilekçesi ile; müvekkili ile davalının 27/07/2000 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikte yetişkin iki tane müşterek çocukları olduğunu, müvekkili davalının aynı çatı altında yaşadığı ve o dönem başlayan sorunların büyüyerek bugüne kadar geldiğini, kaynanasının müvekkili pek çok kez evden kovduğunu, müvekkil bebeği ile kök ailesini ziyaret etmek için gitmek istemiş ve davalı kendilerini bıraktığını, günlerce davalının gelip kendilerini almadığını, müvekkilin babasının gitmesini söylediğini, müvekkil eve gittiğinde anahtarların değiştiğini gördüğünü, kapıyı yarım açan kayınvalidesinin müvekkilinin kendi kıyafetlerini giyindiğini gördüğünü, kayınvalidesinin bu eve giremezsin şeklinde sözler söylediğini, müvekkilin çocukla ortada kaldığını, müvekkilinin halasının yanına gittiğini, birkaç ay babasında kaldığını, bu süre zarfında davalının arayıp sormadığını, bir süre sonra eve döndüğünü, ev almak istediklerini ve kredi çektiklerini, müvekkilinin tüm altınlarını (230 gr civarı) verdiğini, ancak davalının bu evi annesinin üzerine yaptığını, davalının müvekkili ağır şekilde darp ettiğini ve babasının maaş kartını bırakarak bununla geçinin diyerek Kıbrıs'a gittiğini, kayınvalidesinin kartı iptal ettirdiğini, müvekkilinin trafik kazasında beli kırıldığını, davalının bu süre içerisinde müvekkile bakmadığını, müvekkilinin davalının Menderes isimli arkadaşına bir fotograf gönderdiğini, bu fotografın davalının annesinin evinde çekilmiş çıplak bir kadına ait olduğunu, bunun üzerine davalının fotografları silerek telefonu kırdığını, tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarını, müvekkili için 25.000 TL tedbir nafakası, dava kesinleştikten sonra 30..000 TL olarak yoksulluk nafakasının ödenmesini, 3.000,000,00 TL maddi ve 3.000,000,00 TL manevi tazminat ödenmesini, Akbilek Mah.Cevahir Sk. Emine Göç Apt. No:4/2 Merkez/AMASYA adresinde bulunan konutun müvekkiline tahsisini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK.317 maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK’nun 129 maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR olunur. 27/04/2026

