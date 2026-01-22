T.C. AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/15 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 940 Ada, 7 Parsel, Şeyhcui mah. sınırları içinde Gederek mevkiinde Ahmet Çekin Caddesi ile Vuslat sokak kesişim noktasında iki cepheli köşe parsel olarak konumlanmıştır...

Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Şeyhcui Mahallesi Merkez / AMASYA

Yüzölçümü : 672,25 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.915.687,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: III. Derece arkeolojik sit alanıdır. (Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bila tarihli yazısında 940 Ada 7 Parsel taşınmazın izale-i şuyu suretiyle özel mülkiyetten özel mülkiyete satılmasında tarafların; ilgili taşınmazın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığına yönelik bilgi verilmesi koşuluyla 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmamaktadır şeklinde görüş bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:47

17/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

