T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/107 Esas

DAVACILAR : 1- FURKAN GÖKTEPE-12043575490 - Cumhuriyet Mah. Şırın 1 Sk. No:6 İç Kapı No:6 Göynücek/ AMASYA

2- SEFADİYE GÖKTEPE-27121061864 - Cumhuriyet Mah. Asil Sk. No:3 İç Kapı No:5 Göynücek/ AMASYA

VEKİLLERİ : Av. SEMİH ÖZER - [16876-78287-20369] UETS

Av. EMRE ÖZER - Çalişlar Cad. Lale Apt.No:30/4 İst./Bahçelıevler Bahçelievler/ İSTANBUL

Av. VEYSEL ÖZER - [16711-17282-80352] UETS

DAVALI : 1- GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Gökmedere Mah. Yavuz Acar Cad. 30/C Merkez/ AMASYA

VEKİLİ : Av. HATİCE SEMA YOLCU - [16877-78647-58581] UETS

DAVALI : 2- ATILIM MOBİLYA GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kapukaya Köyü Paşalık Mevkii Merkez/ AMASYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 28/04/2021 tarihli dava dilekçesinde;Müvekkillerinin murisi Ali Göktepe'nin davalı Atılım Mobilya Gıda Teks. İth. İhr. San. Tic. ait Amasya Merkez Kapıkaya köyünde bulunan işyerinde kaynak ustası olarak çalışırken 10/01/2011 tarihinde geçinmiş olduğu iş kazası nedeniyle vefat ettiğin, davalı işveren Atlım Mobilya'nın iş yorinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı işverenin kusurlu olduğundan Amasya İş Mahkemesi 201 11651 Esas ve 2015/40k sayılı dosyası ile dava açıldığını, açılan bu davanın devamı esnasında davalı Atılım Mobilya'nın borçtan kurtulmak için muvazaalı olarak Merkez/Amasya Kapıkaya Mah. 169 ada 1 parselde bulunan taşınmazını 10.09.2013 tarih 9531 yevmiyi ile davalı Gür Un San. Ve Tic. Lim. Şir.'ne devir ettiğini yeni öğrendiklerini, Amasya İş Mahkemesi 2011/651 Esas ve 2015/40 Karar sayılı dosyası ile verilen kararın Bakırköy 2. İcra Dairesi 2016/14765e sayılı dosyası ile takibe konulduğunu, davalı Atılım Mobilya Şirketinin üzerine gayrimenkul veya araç olmadığı gibi işyerine Amasya İcra Müdürlüğü 2018/1051 Talimat sayılı dosyası ile fiili hacze gidildiğinde işyerinde bulunamadığını, bu tutanağın İİK M.105 uyarınca aciz. yesikası hükmünde olduğunu, borçlu şirket alacaklılarından mal kaçırmak , burçlarını ödememek ve aleyhlerine haşlatılacak icra takiplerini sonuçsuz bırakmak şirket adına gayrimenkulü 3. kişi davalı Gür Un San. Ve tic. Ltd. Şti.'ne muvazaalı şekilde devrettiğini, davalı şirket Gür Un. Ltd. Şti'nin diğer davalı Atılım Mobilya'da geçirilen iş kazasından ve borçtardan haberdar olmasına rağmen gayrimenkulü devraldığını, Merkez/Amasya Kapıkaya Mah. 169 ada 1 parselde bulunan gayrimenkulün değerinin çok daha yüksek olmasına rağmen tapuda çok düşük bedel göslerilerek göstermelik bedel ile devredildiğini, bu durumun gerçek bir devir yapılmadığının göstergesi olduğunu, Yargıtay'ın bu konuda verdiği örnek kararlar bulunduğunu, davalı taraflar muvazaalı işlemler ile müvekkillerinin alacağına kavuşmasını engellediğini, davalıların bu işlemi ile müvekkillerinin zarara uğratılması nedeniyle iş bu davanın açılma zaruretinin doğduğunu, öncelikle işlemlerin muvazaalı olduğunun tespiti ile İİK'nun 283/1 maddesi benzetme yoluyla uygulanarak taşınmazın haciz ve satışını istemeleri yönünden karar verilmesini, muvazaa iddialarının kabul edilmemesi halinde İİK 277. Vd. Maddeleri gereğince tasarrufun iptali ile İİK m.283 gereğince satışa konu taşınmaz üzerinde taraflarına icra takibindeki alacak ve ferilerinin tanınmasına karar verilmesinive haciz ve satış isteme yetki talep ettiklerini, müvekkilesi Sefadiye'nin ev hanımı olduğunu, iş kazası nedeniyle eşini de kaybetmiş herhangi bir geliri bulunmadığını, diğer davacı Furkan'ın da 18 yaşını yeni ikmal edip öğrenci olduğunu, dosya masraflarını değil, kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak durumda olmadıklarını, bu nedenle adli müzaharet taleplerinin bulunduğu beyanla; adli müzaharet taleplerinin kabulüne,davalıya devredilen gayrimenkullerin başka şahıslara devrinin önlenmesi için Amasya, Merkez, Kapıkaya mah. 169 ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerine ihtiyati haciz konulmasına, davamızın kabulü ile dava konusu taşınmazda davalılarca yapılan satış işleminin öncelikle muvazalı olduğunun tespiti ile İİK'nun 283/1 maddesinin kıyasen uygulanarak haciz ve satış isteyebilmemize karar verilmesini, muvazaa iddialarının kabul edilmemesi halinde İİK md. 277 vd. gereğince tasarrufun iptali ile İK md. 283, gereğince salışa konu Amasya MerkezKapıkaya mah. 169 ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerine taraflarınca icra takibindeki alacak ve tüm ferileri hakkında haciz isteme ve satış işlemi yetkisinin tanınmasına karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi 12/02/2024 tarih 2024/53 Esas, 2024/265 sayılı kararı ile ".... hakkında ki davada usulden redde karar verilen Atılım Mobilya Gıda Tekstil İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş.nin ticaret sicilinden Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü müzekkere cevabına göre 01/10/2015 tarihinde terkin edildiği, bu durumda davalı şirket hakkında ihya yapılması için yasal prosedür işletilmek suretiyle ihyasına dair karar alındıktan sonra, usulüne uygun şekilde taraf teşkilinin sağlanması ve sonrasında karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın usulden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. (Yargıtay 10 hukuk 2016/17575 E 2019/4113K)

Bu nedenlerle davacılar vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-4. maddesi gereğince kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmış, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacılar vekilinin istinaf başvurusunun, HMK'nun 353/1-a-4. maddesi gereğince KABULÜ İLE, Amasya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/04/2022 tarih 2021/75 esas, 2022/28 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2-Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-Davacılar tarafından yatırılan istinaf karar harcının talep halinde davacılara iadesine,

4-İstinaf aşamasında yapılan yargılama giderinin İlk Derece Mahkemesinde verilecek yeni kararda dikkate alınmasına,

5-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-İş bu kararın hukuki bilgilendirme hakkı kapsamında taraflara İLK DERECE MAHKEMESİNCE TEBLİĞİNE,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle HMK'nun 353/1-a ve 362/1-g maddeleri gereğince kesin olarak karar verilmiştir.''

Dava dosyasının duruşma Günü: 22/10/2024 günü saat: 10:00'da olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur. 01/08/2024

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Basın No: ILN02073956