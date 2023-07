T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/103-104-105-106-107-108-110 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan 18.04.2019 tarihli, 8549-58 numaralı Kamu Yararı Kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesi gereğince TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 13.12.2019 tarih, 26-1041 numaralı Kamulaştırma Kararı ile Kamu yararı kararı gereğince aşağıda ili ilçesi köyü parsel numarası vasfı, metrekaresi, kamulaştırılan metrekaresi, malikleri ve dosya esas numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemleri başlamıştır. Taşınmaz malikleri ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalıları) adına T.C. Vakıfbank Amasya Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, otuz gün içinde de kamulaştırma işlemine karşı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş aleyhine İdari Yargıda iptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10. maddesi (4650 sayılı kanunun 2.md ile değişik) gereğince ilgililere ilan olunur. 26/05/2023



SIRADOSYA ADA/ PARSELAMASYA TAPU



NO NO NO MAH/KÖY MALİKLERİ KAMULAŞTIRILAN M² VASFI



1 - 2023/103 102/6 Çavuş Köyü Sami Bülbül 892,12m² Tarla

2- 2023/104 101/21 Çavuş Köyü Ahmet Şahinkaya ve diğer 1.147,24 m² Tarla

3- 2023/105 102/7 Çavuş Köyü Canan Öztürk ve diğer 27,07 m² Tarla

4- 2023/106 101/19 Çavuş Köyü Hacı Şahinkaya ve diğer 553,24m² Tarla

5- 2023/107 101/22 Çavuş Köyü Cafer Şahinkaya ve diğer 1.059,96m² Tarla

6- 2023/108 101/20 Çavuş Köyü Ayşe Ciğer ve diğer 27,05 m² Tarla

7- 2023/110 129/12 Çavuş Köyü Mehmet Şengül ve diğer 161,00 m² Tarla



Kamulaştırmayı Yapan İdare :Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş



Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş



Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

#ilangovtr

Basın No: ILN01856739