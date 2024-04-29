T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/358 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLLER: Av. DİLEK GÜNER ÇELİK - [35626-96264-11423] UETS

DAVALI : MEHMET YILMAZ-28090037706

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Amasya İli,Merkez ilçesi,Karasenir Köyü 151 ada 50 parsel numarada kayıtlı 104,66 m2'lik kısmı ve Amasya İli,Merkez ilçesi, Karasenir Köyü 151 ada 53 parsel numarada kayıtlı 113,53m2' lik kısmı(Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 151/50 parselde 20,93 m2 ve151/53 parselde 22,71 m2 hissesi vardır. ) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “4650 sayılı yasanın 5.md. değişik” 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil ve terkinine, ödeme esnasında tapu kaydındaki haciz, ipotek v.b hakların kararda gösterilmesi ve 2945 sayılı yasanın 31/b maddesi gereğince taşınmazın devrinin önlenmesi için Tapu Kaydına TEDBİR konulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talepli dava açmış olduğu davaya karşı "Kamulaştırma Kanununun 10/3-h maddesi gereğince cevap süresinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün olmakla, ayrıca 2942 sayılı Kanununun 14 maddesi uyarınca iş bu davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde "kamulaştırma İşlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı adli yargı düzeltim davası açabileceğiniz hususu tebliğ, İhtar ve ilanen olunur.

Yapılan keşif neticesinde; teknik bilirkişi heyeti; Amasya Merkez İlçesi Karasenir köyünde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karayolu Kamulaştırmasına konu olan parsellerin yukarıda detaylı olarak izah edildiği ve yapılan hesaplamalar sonucu Takdir Mahkemenizin olmak üzere Kamulaştırma Bedeli ve hissedarlarına düşen oranlar ekte tablo halinde gösterilmiştir. 151/50 parsel için Toplam Kamulaştırma Bedeli 53.990,43 TL olarak hesaplanmıştır. 151/53 parsel için Toplam Kamulaştırma Bedeli 58.566,15 TL olarak hesaplamıştır.

Fen bilirkişisi: 1-Dava konusu Karasenir Köyü 151 ada 50 parsel nolu taşınmaz evvelce tapuda Tarla vasfı ve 4851,18 m² yüzölçümü ile davalılar adına 151 ada 15 nolu parsel olarak kayıtlı iken, Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma işlemi için 07.11.2018 tarih ve 16746 nolu yevmiye ile ifraz edilerek, 4520,07 m² yüzölçümüne haiz Tarla vasıflı 151 ada 51 nolu parsel, 226,45 m² yüzölçümüne haiz Yol vasıflı 151 ada 49 nolu parsel ve 104,66 m² yüz ölçümüne haiz Yol vasıflı 151 ada 50 nolu parsellerin oluştuğu belirlenmiştir. Dava konusu 151 ada 50 nolu parsel tapuda, Yol vasfı, 104,66 m² yüzölçümü ile Abdulkadir oğlu Bekir YILMAZ ve müşterekleri adına kayıtlıdır. 2- Dava konusu Karasenir Köyü 151 ada 53 parsel nolu taşınmaz evvelce tapuda Tarla vasfı ve 4250,11 m² yüzölçümü ile davalılar adına 151 ada 16 nolu parsel olarak kayıtlı iken, Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma işlemi için 07.11.2018 tarih ve 16746 nolu yevmiye ile ifraz edilerek, 4066,38 m² yüzölçümüne haiz Tarla vasıflı 151 ada 54 nolu parsel, 70,20 m² yüzölçümüne haiz Yol vasıflı 151 ada 52 nolu parsel ve 113,53 m² yüz ölçümüne haiz Yol vasıflı 151 ada 53 nolu parsellerin oluştuğu belirlenmiştir. Dava konusu 151 ada 53 nolu parsel tapuda, Yol vasfı, 113,53 m² yüzölçümü ile Abdulkadir oğlu Bekir YILMAZ ve müşterekleri adına kayıtlıdır. 3- Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden (Çorum-Merzifon) Ayrımı-Mecitözü- (Amasya-Turhal) Ayrımı İl Yolunun Km:38+700.00-42+633,45 – Km: 54+719.61-61+380,00 arasında yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için kamulaştırmaya ihtiyaç duyulan taşınmaz mallardan; Karasenir Köyü 151 ada 50 nolu parselin tamamını kapsadığı ve yüzölçümünün 104,66 m² olduğu ve Karasenir Köyü 151 ada 53 nolu parselin tamamını kapsadığı ve yüzölçümünün 113,53 m² olduğu belirlenmiştir. 4- Dava konusu 151 ada 50 parsel nolu taşınmazın yerleşim yerlerine olan kuş uçuşu mesafeleri yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. a- Karasenir Köy Merkezi : 2,32 km b- Amasya Valiliği : 10,74 km

c- Amasya Sanayi Sitesi : 1,80 km d- Amasya Organize Sanayi Sitesi : 10,88 km olduğunu tespit etmişlerdir.

Bilirkişi raporlarında tespit edilen hususlar hakkında; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar, tebliğ ve ilan olunur.

Dava dosyasının duruşma Günü: 30/05/2024 günü saat: 09:40'da olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02023934