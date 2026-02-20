T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/174 Esas

DAVALI : RAME KARAOĞLU Yolağzı Mahallesi Yolağzı Sokak No:8 Altınözü/ HATAY

Davacı Ali Karaoğlu tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının tarafın dava dilekçesinde özetle; Davalı Rame Karaoğlu ile evli olduklarını, evliliklerinin ilk gününden itibaren davalının kusurlu davranışları sebebiyle anlaşamadıklarını, boşanmalarına ve yargılama giderlerinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi ibraz etmeniz aksi halde davayı inkar etmiş sayılacağınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/02/2026

