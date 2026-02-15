T.C. ALİAĞA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/489 Esas

Müteveffa Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Camii Nebi Mah./köyü, 4 cilt, 55 hane, 7 BSN'de kayıtlı, Mustafa ve Hediye'den olma, 01/07/1910 doğumlu, 40852116580 T.C. Kimlik Nolu Hamdi GÜNÖZ'ün yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair yokluklarında karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02379850