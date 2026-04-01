T.C. ALİAĞA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ALİAĞA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
SANIK : AHMET GÜN
T.C.KİMLİK NO :11900345924, Mustafa ve Gülfide oğlu, 12/11/1964 doğumlu.
SUÇ : İmar Kirliliğine Neden Olma
SUÇ TARİHİ : 23/07/2024
SUÇ YERİ : Aliağa
KARAR TARİHİ : 11/11/2025
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İmar Kirliliğine Neden Olma suçundan yapılan yargılama sonunda 30.000,00TL adli para cezasına hükmedildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna, iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 7. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 26.03.2026
