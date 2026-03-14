T.C. ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20282821-2024/530-Ceza Dava Dosyası

11.03.2026

İLAN

SANIK : MUSTAFA ELHUVEYİŞ, Mahmud ve Fatma oğlu, 01/01/1994 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yabancı Kimlik No:99149392602

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 09/05/2024

SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA

KARAR TARİHİ : 24/10/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçunda yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02423545