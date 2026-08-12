T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) ile Davalılar AHMET TOSAN, AYŞE BAĞÖNÜ, HALİL İBRAHİM TOSAN, TUNCAY KABADAYI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: İrtifak alanı:
2026/123 Kalabak Mah. ----------- 187 3 6.490,42 m²
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,
D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 06/08/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02528449