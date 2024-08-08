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Resmi İlanlar T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-08 00:00:00 -

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/369

İLAN

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı NECMETTİN BERK KIŞLAL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya No:    Mah./Köy :              Mevkii:      Ada      Parsel No:     Daimi irtifak alanı:

2024/369       Yukarı Şehitkemal    -------        2505        2                     9.359,62 m²

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 01/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02073431