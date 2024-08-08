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Resmi İlanlar T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-08 00:00:00 -

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/360

İLAN

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar FAHRİYE TURAN, FİKRET TURAN, HABİB TURAN, HABİBE ÖRNEK, İSMET TURAN, MELİH TURAN, MERT TURAN, MÜVEYLA TÜRKEL arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya No:    Mah./Köy :    Mevkii:   Ada   Parsel No:   Daimi irtifak alanı:

2024/360      Horozgediği   ----------   1065      133              7.259,30 m²

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 31/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02073421