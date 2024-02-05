T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2021/572-Ceza Dava Dosyası 30.01.2024

İ L A N

SANIK : ERSİN DEMİR

T.C.Kimlik No :39959020142, Fehmi ve Funda oğlu, 12/03/1983 doğumlu.

SUÇ : Hakaret

SUÇ TARİHİ :26/10/2020

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 20/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında müşteki Tuna NETOĞLU'na yönelik Hakaret suçundan yapılan yargılama sonunda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur

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Basın No: ILN01977087