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Resmi İlanlar T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-11 00:02:00 -

T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/1218 Esas
 
Konu : İlan

Davacı tarafından açılan Mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan yargılamasında;

Türk Medeni Kanunu'nun 594 maddesi uyarınca mirasçıları tespit edilemeyen; müteveffa Hacı Sefer'in yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden, mirasçıların işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058977