T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-03 00:07:00 -
T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2022/407 Esas
ESAS NO : 2022/407 Esas
Davacılar : AHMET KARAKAYA
İBRAHİM KARAKAYA
Davalı : ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Davalı :MUSABEYLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ
Dava konusu taşınmazın TMK'nın 713/4-5 maddesi gereğince gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Musabeyli Köyü 105 ada 48 parsel sayılı, toplam 3.481,81 metrekare olan dava konusu 68,02 metrekare alan üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01923285