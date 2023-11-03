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Resmi İlanlar T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:07:00 -

T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/407 Esas

Davacılar : AHMET KARAKAYA
İBRAHİM KARAKAYA

Davalı : ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Davalı :MUSABEYLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Dava konusu taşınmazın TMK'nın 713/4-5 maddesi gereğince gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Musabeyli Köyü 105 ada 48 parsel sayılı, toplam 3.481,81 metrekare olan dava konusu 68,02 metrekare alan üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01923285