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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-03 00:11:00 -

T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/176 Esas

İLAN

Davacı , MEHMET BARCIN ile Davalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda bölgesi ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, 1973 parselin bir kısmı ile bu parselin batı kısmı, 1306 ada 1 parselin kuzey kısmında bulunan 2124,87 metre karelik taşınmaz.

#ilangovtr

Basın No: ILN01922627