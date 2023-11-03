T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/176 Esas

İLAN



Davacı , MEHMET BARCIN ile Davalı , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;



Aşağıda bölgesi ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.



Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi, 1973 parselin bir kısmı ile bu parselin batı kısmı, 1306 ada 1 parselin kuzey kısmında bulunan 2124,87 metre karelik taşınmaz.

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Basın No: ILN01922627