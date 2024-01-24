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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-01-24 00:00:00 -

T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/479 Esas
KARAR NO : 2022/471

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanıklar OLENA SMIRNOVA ve SERGİİ IVANOV hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2022 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 15/1-d maddesi uyarınca Mahkememizin görevsizliğine karar verilmekle Vasılıyoğlu, 1956 doğumlu, müşteki VASILII BALAEV, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTürkiye Geneli 100.000 Üstü Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.01.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01972750