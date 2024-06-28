T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2023/231 Esas

DAVALI : LENA MARIA KLABUHN - 99339738876-V.No: 5641198214-Pasaport No: C71G0Y85W

Davacı Antoniya Hristova MEİNİNGHAUS tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği , duruşma gününün 11/07/2024 günü saat 09:30 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı LENA MARIA KLABUHN'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02052640