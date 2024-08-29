T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/349 Esas

Mahkememizde görülmekte olan davacısının Maliye Hazinesi olduğu Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen dava konusu Antalya İli Alanya İlçesi Tepe Mahallesinde kain 1530/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1559/1, 1560/1, 1574/1, 1575/1, 1606/4, 1607/3, 1607/4, 1608/1 ve Alanya ilçesi Sugözü Mahallesinde bulunan 1596/1 parsel,(yeni 1538/1, 1550/1, 2455/1-7, 2456/1, 2457/1, 2458/1-2-3, 2459/1, 2460/1, 2462/1, 2463/1-3-4-5-, 2464/1-2-3-5-6-8-12, 2465/4, 2466/3-4, 2467/1, 2468/1, 2769/1 ve 2770/3) sayılı taşınmazlarda hissedar olan MEHMET OĞLU MUSTAFA'yı tanıyan nerede olduğunu bilen bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2023/349 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenenler meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınamaz ise mahkememizce gaipliklerine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01992927