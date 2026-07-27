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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2020/355 Esas

Davacılar FATİH ÖZALP, MUSA ÖZALP tarafından davalı Hazine ve ark. Aleyhine mahkememizde açılan tapusuz taşınmaz tescil davasında,

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2020/355 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 09/10/2020

ALANYA MAHMUTLAR MAH.(952,65 m2 lik alan )
DOĞUSU : 451 PARSEL
BATISI: 4357 PARSEL
KUZEYİ : 4622 PARSEL
GÜNEYİ : 451 PARSEL

#ilangovtr

Basın No: ILN02517738