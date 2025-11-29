T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2025/274 Esas

Davacılar AHMET ALİ DEMİR, ALİ DEMİR, AYŞE BARCIN, AYŞE DEMİR, BEDİA İNCE, ELİF EMİNE DEMİR, EMİNE DEMİR İSLAMOĞLU, EMİNE GÜL, EMİNE ŞAHİN, FATMA DEMİR, FATMA DEMİR, FATMA DEMİR, FATMA YILMAZ, GÜLDEREN AY, GÜLSÜM DEMİR, HAVA DEMİR, HİLMİ DEMİR, KEMAL DEMİR, MERYEM KORKMAZ, MUSTAFA DEMİR, MUSTAFA DEMİR, SAİME BALCI, SALİHA BÜLBÜL, ZEHRA KAPLAN tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çeki/çeklerin-bonoyu/bonoların iptalini istemiş olup;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2025/274 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 24/11/2025

ALANYA İLÇESİ TÜRKLER MAHALLESİ YANIKLAR MEVKİ (5.368,99 m2 lik alan )

DOĞUSU : TESCİLLİ OLMAYAN YER VE DAHA SONRASI ORMAN

BATISI: YOL VE SONRASINDA 165 ADA 5 PARSEL

KUZEYİ : YOL VE SONRASINDA 167 ADA 14 VE 15 NOLU PARSELLER

GÜNEYİ : TESCİL EDİLMEMİŞ ORMAN

#ilangovtr

Basın No: ILN02345458