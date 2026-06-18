T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2. İlan
Sayı :2023/336 Esas
15.01.2026
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADİRİ AKSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde 2. KEZ İLAN YAPILARAK yapılarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 28366071328
ADI SOYADI : KADİRİ AKSOY
BABA ADI : DURALİ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1967
DOĞUM YERİ : GÜNDOĞMUŞ
İKAMETGAH ADRESİ : Çıplaklı Mah. 1005 Sk. No:9 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA
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Basın No: ILN02489678