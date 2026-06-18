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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İlan

Sayı :2023/336 Esas

15.01.2026

 

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADİRİ AKSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde 2. KEZ İLAN YAPILARAK yapılarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

 

GAİP
TC KİMLİK NO : 28366071328
ADI SOYADI : KADİRİ AKSOY
BABA ADI : DURALİ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1967
DOĞUM YERİ : GÜNDOĞMUŞ
İKAMETGAH ADRESİ : Çıplaklı Mah. 1005 Sk. No:9 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA

#ilangovtr

Basın No: ILN02489678