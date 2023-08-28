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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-28 00:00:00 -

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2023/580 Esas

Davacılar , Alaeddin Gündoğan, Hasan Gündoğan, Kemal Gündoğan, Mustafa Gündoğan, Servet Gündoğan ile Davalılar , Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Mal Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/580 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi
KUZEYİ :YOL
GÜNEYİ : Alaaddin-Kemal-Mustafa Gündoğan hissedarı olduğu 106 ada 2 parsel
DOĞUSU :YOL
BATISI : Ahmet Demir müşterekleri tarlası

#ilangovtr

Basın No: ILN01882985