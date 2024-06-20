T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememiz tarafından tüm sorgulama ve adres araştırmalarına rağmen davalı ANTONIJE MLADENOVIC'a bilirkişi raporu tebliğ edilmediğinden ve bu hususta bir netice alınamadığından mahkememizin 28.05.2024 tarihli duruşmasının 2 nolu ara kararı gereğince tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dosyaya sunulan 01.04.2024 tarihli bilirkişi raporunda; ''Dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Telatiye Mahallesi 234 ada 9 parselde kayıtlı bağımsız bölüm hakkında sunulan rapora göre;
a) İki katlı dubleks konut/mesken amaçlı binanın keşif tarihi bedeli yıpranma oranı %25 alınmıştır:
92,00 m2 x 12.250,00 TL/m2 x0,75- 845.250,00 TL
b) Havuz + kapalı garaj keşif tarihi bedeli yıpranma oranı %25 alınmıştır =38,00 m2 x12.250,00 TL/m2x0,75=349.125,00 TL
c) Çevre ihata duvarı : 69,78 m2. (Yapı sınıfı 1. sınıf /A grubu ) =69,78 m2 x1.450,00 TL/m2
X0,75 = 75.886,00 TL
d) Taşınmazın Arsa bedeli keşif tarihi m2 bedelinin 25.000,00 TL/m2x304,69 = 7.617.250,00 TL
Taşınmazın arsa ve üzerindeki muhdesatların bedelleri toplamı keşif tarihi itibariyle : (845.250,00 + 349.125,00 + 75.886,00 + 7.617.250,00) = 8.887.511,00 TL bedel edeceği, görüş ve kanaatindeyiz.'' olduğu beyan edilmiştir.
Duruşma günü 24.10.2024 günü saat 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02049967