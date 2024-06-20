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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-20 00:01:00 -

T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/200 Esas
 
29/05/2024
 
Konu : Bilirkişi raporu ilanen tebliğ
 
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     Mahkememiz tarafından tüm sorgulama ve adres araştırmalarına rağmen davalı ANTONIJE MLADENOVIC'a bilirkişi raporu tebliğ edilmediğinden ve bu hususta bir netice alınamadığından mahkememizin 28.05.2024 tarihli duruşmasının 2 nolu ara kararı gereğince tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

     Dosyaya sunulan 01.04.2024 tarihli bilirkişi raporunda; ''Dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Telatiye Mahallesi 234 ada 9 parselde kayıtlı bağımsız bölüm hakkında sunulan rapora göre;

     a) İki katlı dubleks konut/mesken amaçlı binanın keşif tarihi bedeli yıpranma oranı %25 alınmıştır:
92,00 m2 x 12.250,00 TL/m2 x0,75- 845.250,00 TL

     b) Havuz + kapalı garaj keşif tarihi bedeli yıpranma oranı %25 alınmıştır =38,00 m2 x12.250,00 TL/m2x0,75=349.125,00 TL

     c) Çevre ihata duvarı : 69,78 m2. (Yapı sınıfı 1. sınıf /A grubu ) =69,78 m2 x1.450,00 TL/m2
X0,75 = 75.886,00 TL

     d) Taşınmazın Arsa bedeli keşif tarihi m2 bedelinin 25.000,00 TL/m2x304,69 = 7.617.250,00 TL

     Taşınmazın arsa ve üzerindeki muhdesatların bedelleri toplamı keşif tarihi itibariyle : (845.250,00 + 349.125,00 + 75.886,00 + 7.617.250,00) = 8.887.511,00 TL bedel edeceği, görüş ve kanaatindeyiz.'' olduğu beyan edilmiştir.

     Duruşma günü 24.10.2024 günü saat 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02049967