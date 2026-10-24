T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Keller Pınarı Mah. 698 Ada 1 Nolu Parsel Üzerinde Yer Alan Binanın 3. Katındaki 125 m2 alanlı 14 Nolu Bağımsız Bölüm Alanya
Yüzölçümü : 904 m2
Arsa Payı : 360400/7748600
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Keller Pınarı Mah. 698 Ada 1 Nolu Parsel Üzerinde Yer Alan Binanın 3. Katındaki 50 m2 alanlı 13 Nolu Bağımsız Bölüm Alanya
Yüzölçümü : 904 m2
Arsa Payı : 360400/7748600
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:24
19/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02574823