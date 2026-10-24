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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Keller Pınarı Mah. 698 Ada 1 Nolu Parsel Üzerinde Yer Alan Binanın 3. Katındaki 125 m2 alanlı 14 Nolu Bağımsız Bölüm Alanya

Yüzölçümü : 904 m2

Arsa Payı : 360400/7748600

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Keller Pınarı Mah. 698 Ada 1 Nolu Parsel Üzerinde Yer Alan Binanın 3. Katındaki 50 m2 alanlı 13 Nolu Bağımsız Bölüm Alanya

Yüzölçümü : 904 m2

Arsa Payı : 360400/7748600

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:24

19/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02574823