T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/2 Tereke Satış

26/10/2026

İLAN

Memurluğumuzun 2022/2 Tereke satış sayılı dosyasından tasfiyesi devam eden Mehmet Şerif ÇIN hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup, alacak kaydı yaptıran 1-17 kayıt numaralı alacaklar ile ilgili olarak İİK.205, 206 ve 207 maddeleri tanzim edilen sıra cetveli incelemeye hazırdır. Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içinde şikayet yoluyla tasfiyeye karar veren 2 Sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerektiği; İİKnun 166, 232, 234, 235 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02580072