T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ALACAKLI VE BORÇLULARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLAN

15/10/1965 doğumlu, 231-----454 T.C. kimlik nolu MEHMET KAYA 16/04/2017 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa MEHMET KAYA'dan alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisinde memurluğumuzun 2023/2 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02388807