T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, MAHMUTLAR Mahalle/Köy, Göleviz Mevkii, 4294 Parsel, A blok 4.kat 15 B.BL.
Adresi : Mahmutlar Mahallesi, Sinanpaşa Caddesi, Yaparlı Bulut Sitesi, A Blok, No:36A, D:15 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 2/120
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 3 kata müsadelidir.
Kıymeti : 2.970.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:03
03/11/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01925163