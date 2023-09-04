T.C. ALANYA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/87 Esas

İ L A N



Vasilii ve Margareta kızı, 18.01.1983 Moldova doğumlu, müşteki Elena MOROSEAC hakkında Alanya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/87 esas sayılı dava dosyasında devam eden dava sonucunda; Alanya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/05/2022 tarih, 2021/87 esas, 2022/265 karar sayılı kararı ile sanık Emre ASKER hakkında Taksirle Yaralama suçundan neticeten 1.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, sanık Abdullah AKTAŞ hakkında Taksirle Yaralama suçundan neticeten 1500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki Elana MOROSEAC'a gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca gazetede ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, sanık Emre ASKER hakkında verilen hükmen yönelik tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz zabıt katibine bulunacak beyanın tutanağa geçirilerek Hakime onaylattırılması suretiyle Alanya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere, sanık Abdullah AKTAŞ yönünden kesin karar verildiği ilan olunur.

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Basın No: ILN01885736