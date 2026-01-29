T.C. ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS SAYISI : 2023/1708 Esas

MİRASÇI MEVLÜT BİLGİN T.C. 20011336578 - DS. KUYPERSSTRAAT 6 T01 3863 CA NİJKERK / HOLLANDA KRALLIĞI

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) ilişkin davanın yapılan yargılamasının sonrasında verilen karar gereğince ;

MİRASÇI MEVLÜT BİLGİN'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Miras bırakan Cemal BİLGİN tarafından bırakılan Alanya 5. Noterliği'nin 11/05/2018 tarih ve 15128 yevmiye numaralı vasiyetnamesi mirasçıların yokluğunda okunmakla, bu konuda yapılacak başka bir işlem kalmadığından yargılamaya bu şekilde son verilmesine dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar adı geçene ilanen Tebliğ olunur. 23/01/2026

