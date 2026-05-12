T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SUGÖZÜ Mahalle/Köy, 593 Ada, 5 Parsel, Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan vasıflı taşınmaz
Adresi :Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi Ekizoğlu Apartmanı No 109B Alanya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 30 m2
Arsa Payı : 28/550
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam5 kata müsadelidir
Kıymeti : 3.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim planı 18.11.2003
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:03
06/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02463760