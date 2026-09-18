T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Emedek Mevkii, 306 Ada, 3 Parsel Bahçe vasıflı taşınmazdır .

Adresi : Hisariçi Mah Emedek Mevkii 306 Ada 3 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 264,00 m2

İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : eski eserdir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Emedek Mevkii, 306 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz bahçe vasıflı taşınmazdır .

Adresi : Hisar İçi Mahallesi 306 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 305,00 m2

İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eski eserdir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Camiönü Mevkii, 306 Ada, 11 Parsel, Bahçevasıflı taşınmazdır

Adresi : Hisar İçi Mahallesi 306 Ada 11 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 59,00 m2

İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eski eserdir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:32

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:32

11/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02548515