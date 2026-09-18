T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Emedek Mevkii, 306 Ada, 3 Parsel Bahçe vasıflı taşınmazdır .
Adresi : Hisariçi Mah Emedek Mevkii 306 Ada 3 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 264,00 m2
İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.
Kıymeti : 9.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : eski eserdir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:27
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Emedek Mevkii, 306 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz bahçe vasıflı taşınmazdır .
Adresi : Hisar İçi Mahallesi 306 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 305,00 m2
İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eski eserdir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, HİSARİÇİ Mahalle/Köy, Camiönü Mevkii, 306 Ada, 11 Parsel, Bahçevasıflı taşınmazdır
Adresi : Hisar İçi Mahallesi 306 Ada 11 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 59,00 m2
İmar Durumu :Söz konusu taşınmaz Alanya Kalesi 1. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup "bitki örtüsü güçlü ve estetik alan" olarak Planlıdır.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eski eserdir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:32
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:32
11/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02548515