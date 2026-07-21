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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 674 Ada, 6 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan vasıflı taşınmaz

Adresi : Saray Mah Çelikler Sokak Kırkpınar Apartmanı No: 14B Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 29 m2

Arsa Payı : 4/356

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut alanında kalmakta olup ayrıknizam 5 kata müsadelidir

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

 

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 674 Ada, 6 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 15 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan vasıflı taşınmaz

Adresi : Saray Mahallesi Çelikler Sokak Kırkpınar Apartmanı No 148 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 39 m2

Arsa Payı : 6/356

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 5 kata müsadelidir

Kıymeti : 3.365.000,00 TL

 

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 08.08.1997

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:03

16/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02512148