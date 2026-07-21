T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 674 Ada, 6 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan vasıflı taşınmaz
Adresi : Saray Mah Çelikler Sokak Kırkpınar Apartmanı No: 14B Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 29 m2
Arsa Payı : 4/356
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut alanında kalmakta olup ayrıknizam 5 kata müsadelidir
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 674 Ada, 6 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 15 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan vasıflı taşınmaz
Adresi : Saray Mahallesi Çelikler Sokak Kırkpınar Apartmanı No 148 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 39 m2
Arsa Payı : 6/356
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 5 kata müsadelidir
Kıymeti : 3.365.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : yönetim planı 08.08.1997
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:03
16/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02512148