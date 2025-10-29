  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*

2025/2 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AVSALLAR Mahalle/Köy, Karaçaltı Mevkii, 0 Ada, 2705 Parsel, Murise ait 2/65 HİSSE SATILACAKTIR .

Adresi : Alanya İlçesi Avsallar Mah 2705 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 5.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.076.715,38 TL (MURİSİN 2/65 HİSSESİ )

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:13

17/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02317649