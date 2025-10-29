T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AVSALLAR Mahalle/Köy, Karaçaltı Mevkii, 0 Ada, 2705 Parsel, Murise ait 2/65 HİSSE SATILACAKTIR .
Adresi : Alanya İlçesi Avsallar Mah 2705 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 5.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.076.715,38 TL (MURİSİN 2/65 HİSSESİ )
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:13
17/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02317649