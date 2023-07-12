T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 280 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın tapudaki niteliği bahçeli kargir ev
Adresi : Çarşı Mah Helvacı Caddesi No No 20,20/1,89 Alanya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.160,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Doğal karakteri korunacak alan 21/03/2007 yev.4470
Bir kısmı 1.derecede korunması gerekli taşınmaz
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:43
06/07/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01857236