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Resmi İlanlar T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-07-12 00:06:00 -

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 280 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın tapudaki niteliği bahçeli kargir ev
Adresi : Çarşı Mah Helvacı Caddesi No No 20,20/1,89 Alanya Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.160,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Doğal karakteri korunacak alan 21/03/2007 yev.4470
Bir kısmı 1.derecede korunması gerekli taşınmaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:43

06/07/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01857236