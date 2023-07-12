T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 280 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın tapudaki niteliği bahçeli kargir ev

Adresi : Çarşı Mah Helvacı Caddesi No No 20,20/1,89 Alanya Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.160,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Doğal karakteri korunacak alan 21/03/2007 yev.4470

Bir kısmı 1.derecede korunması gerekli taşınmaz



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:43

06/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01857236