T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2021/360 Esas

DAVALI : OLENA APALKOVA;

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme için 11/06/2024 günü saat 10:45'e gün verilmiş olup, 6100 Sayılı HMK'nın 139/1-ç maddesi gereğince, Davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02018943