T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/346 Esas

Davacı Hilmi Çetin tarafından davalı Maliye Hazinesi'ne karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi 522 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1960'lı yılllardan vefat tarihine kadar Ahmet Yurttaş tarafından malik sıfatıyla ve asli zilyet olarak, Ahmet Yurttaş'ın vefatından sonra mirasçıları Mümine Kızıltaş ve Ayşe Balcı tarafından, akabinde ise murisin mirasçıları ile davacı arasında yapılan 05/04/2004 tarihindeki satış sözleşmesi ile davacının dava konusu taşınmazın 1/2 lik kısmını satın alıp sonrasında sera yapmak ve meyve ağaçları dikmek suretiyle tarım amaçlı olarak kullanıp imar ve ihya ettiğini ve malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak bugüne değin kullandığını, 20/02/2026 tarihinde yapılan tesis kadastrosu ile taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescil edildiğinden bahisle, işbu yerin kendisine ait olmakla ve kendisi adına tapuya tescili talebine ilişkin dava açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2026/346 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur. 13/08/2026

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Basın No: ILN02533138