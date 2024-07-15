T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖN İNCELEME TUTANAĞI

ESAS NO : 2023/266 Esas

DAVACILAR : 1- EMIL GURBANOV- -

2- MILANA GURBANOVA- -

3- RUSTAM GURBANOV- -

VEKİLİ : Av. AYŞEGÜL BAŞARAN YILMAZ - [16085-80886-39305] UETS

DAVALILAR : 1- AMINA HURBANOVA- Mahmutlar Mah.204 Nolu Sok. No:3/4 Alanya

2- LIDIIA TYKHONOVA- Mahmutlar Mah.204 Nolu Sok. No:3/4 Alanya

3- SOFIIA HURBANOVA- Mahmutlar Mah.204 Nolu Sok. No:3/4 Alanya

DAVA : Mirasçılık Belgesinin İptali

DAVA TARİHİ : 14/07/2023

Mahkememizde açılmış olan ve görülmekte bulunan davanın YAZILI yargılama usulüne tabi olduğu anlaşılmakla birlikte, dosya üzerinden inceleme yapıldı.

Davacı vekiline ve davalılara ön inceleme hazırlık ve tensip tutanağının tebliğ edildiği anlaşıldı.

HMK'nın 137. ve devamı maddeleri uyarınca dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra dava şartları ve ilk itirazlar bakımından dosya üzerinden yapılan değerlendirme sonunda;

Dava dilekçesinin HMK'nın 119/1. maddesinin (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen unsurlara haiz olduğu görülmekle birlikte, bu bentler dışında kalan hususlarda eksiklik bulunmadığı kabul edilerek, davacı tarafa HMK'nın 119/2. maddesi uyarınca eksikliğin tamamlanması hususunda bir haftalık kesin süre verilmesine yer olmadığına,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1- Dosya üzerinden yapılacak inceleme neticesinde karar verilmesi mümkün olmadığından, ön inceleme aşamasının duruşmalı olarak yapılmasına, duruşma gününün meşruhatlı davetiye ile davacı vekiline ve davalılara tebliğine, HMK'nın 139. maddesi gereğince ön inceleme duruşması için çıkarılacak davetiyede; aynı kanunun 150. maddesinde belirtilen ihtarların gösterilmesine,

2- Davacı ve davalılara, 6100 Sayılı HMK'nın 139/1-ç maddesi gereğince, Davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarına

Bu nedenlerle ön inceleme duruşmasının 12/12/2024 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verildi. 27/06/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02062183